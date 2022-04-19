Сидорчук різко відповів Маркевичу за критику Динамо

Джерело - zbirna.com.
Капітан Динамо Сергій Сидорчук відреагував на заяву Мирона Маркевича щодо скандального рішення керівництва клубу не відпускати гравців до табору збірної України.
Про це розповів сам футболіст у коментарі zbirna.com.
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"Не знаю, чи все, чи не все, але дещо, звісно, читав. І якщо Сергій Ребров, на мій погляд, висловився досить спокійно, то слова Мирона Маркевича мені, вибачте, не сподобалися.
Одразу згадалося, як кілька років тому він казав, що в Динамо є лише один футболіст рівня збірної України, а тепер кричить, що відсутність наших гравців стане проблемою. Немає логіки, але то таке. Динамо для нього, здається, ще той подразник навіть поза межами футбольного поля...
Головне, що ми їдемо в збірну. Їдемо з великим бажанням. Закривайте конфлікт. Як там кажуть: "Зрада скасовується". Ми маємо з ким воювати", – розповів Сидорчук.
Раніше Маркевич закликав гравців Динамо їхати у збірну України.