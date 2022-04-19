Сидорчук різко відповів Маркевичу за критику Динамо

Капітан Динамо Сергій Сидорчук відреагував на заяву Мирона Маркевича щодо скандального рішення керівництва клубу не відпускати гравців до табору збірної України.

Про це розповів сам футболіст у коментарі zbirna.com.

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"Не знаю, чи все, чи не все, але дещо, звісно, читав. І якщо Сергій Ребров, на мій погляд, висловився досить спокійно, то слова Мирона Маркевича мені, вибачте, не сподобалися.

Одразу згадалося, як кілька років тому він казав, що в Динамо є лише один футболіст рівня збірної України, а тепер кричить, що відсутність наших гравців стане проблемою. Немає логіки, але то таке. Динамо для нього, здається, ще той подразник навіть поза межами футбольного поля...

Головне, що ми їдемо в збірну. Їдемо з великим бажанням. Закривайте конфлікт. Як там кажуть: "Зрада скасовується". Ми маємо з ким воювати", – розповів Сидорчук.