Гравці Динамо приєднаються до тренувального табору збірної України напередодні відбіркових матчів ЧС-2022 3 травня.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Набрав президента київського Динамо. Конструктивно поговорили щодо збірної України. Ігор Суркіс запевнив, що всі футболісти Динамо Київ, яких викликав Олександр Петраков, будуть у розташуванні збірної 3 травня. Дякую президенту Динамо за розуміння і підтримку національної збірної! Слава ЗСУ! Слава Україні!", - написав Павелко.