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Гравці Динамо прибудуть у розташування збірної України 3 травня

Сьогодні 19:51 201 0
Динамо відпустить своїх гравців у збірну
Гравці Динамо прибудуть у розташування збірної України 3 травня
#Динамо Київ, #Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат світу 2022

Джерело - Чемпіон.

Гравці Динамо приєднаються до тренувального табору збірної України напередодні відбіркових матчів ЧС-2022 3 травня.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Набрав президента київського Динамо. Конструктивно поговорили щодо збірної України. Ігор Суркіс запевнив, що всі футболісти Динамо Київ, яких викликав Олександр Петраков, будуть у розташуванні збірної 3 травня. Дякую президенту Динамо за розуміння і підтримку національної збірної! Слава ЗСУ! Слава Україні!", - написав Павелко.

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