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Маркевич закликав гравців Динамо їхати у збірну України

Сьогодні 10:25 84 1
Мирон Маркевич прокоментував інформацію, що Динамо відмовляється відправляти своїх гравців до збірної наприкінці квітня.
Маркевич закликав гравців Динамо їхати у збірну України
#Динамо Київ, #Маркевич, #Ігор Суркіс

Джерело - fanday.net.

Гравці Динамо мають їхати у збірну України попри заборону керівництва київського клубу.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

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"Мірча Луческу вважає, що участь у контрольних матчах принесе його підопічним значно більше користі, ніж тренування зі збірною України, а також допоможе їм краще підготуватися до ігор плей-оф ЧС-2022? Ви вибачте мені, але хто такий Луческу для нашої країни? Є збірна України, і він ще щось розповідатиме. Так не можна, це вже переходить всі межі! Для нас головне, щоб збірна поїхала до Катару, і для цього потрібно зробити все. Мене дивує, що в наш час може бути така позиція, як у Суркісів та Луческу.

Також я не розумію, чому мовчать футболісти. Чому вони не скажуть, що хочуть поїхати до збірної? Вони мають виступити та сказати: "29 квітня ми їдемо до збірної! Не хочете нас відпускати – ми поїдемо самі! Футболісти мають вирішувати, а не Суркіси та Луческу. Я закликаю футболістів Динамо все кидати та їхати до збірної, якщо вони справді люблять Україну та хочуть поїхати на чемпіонат світу!

Шанси у стиках без динамівців? Потрібно виходити з того, що є. Якщо вони зараз не приїдуть, то їх більше не потрібно викликати. Дорога до збірної для них має бути закрита. Наразі такий час, що не можна відмовлятися від країни, – сказав Маркевич.

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