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Барселона програла у Ла-Лізі вперше з грудня

Сьогодні 08:27 236 0
Перервалася п'ятнадцятиматчева серія "синьо-гранатових" без поразок у чемпіонаті Іспанії.
Барселона програла у Ла-Лізі вперше з грудня
Фото - gettyimages
#Барселона, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Барселона поступилася Кадісу в межах 32 туру іспанської Ла-Ліги.

Ця поразка стала для підопічних Хаві першою в чемпіонаті Іспанії з 4 грудня 2021 року. Тоді каталонці поступились Бетісу (0:1).

Після цього матчу Барселона не знала поразок у Ла Лізі протягом 15 ігор. За цей час каталонці змогли перемогти в 11 іграх та 4 матчі звести внічию.

Через цей результат перервалася п'ятнадцяти матчева серія "синьо-гранатових" без поразок у чемпіонаті Іспанії.

Раніше Айнтрахт вибив Барселону з Ліги Європи.

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