Барселона програла у Ла-Лізі вперше з грудня

Перервалася п'ятнадцятиматчева серія "синьо-гранатових" без поразок у чемпіонаті Іспанії.

Джерело - Чемпіон.

Барселона поступилася Кадісу в межах 32 туру іспанської Ла-Ліги.

Ця поразка стала для підопічних Хаві першою в чемпіонаті Іспанії з 4 грудня 2021 року. Тоді каталонці поступились Бетісу (0:1).

Після цього матчу Барселона не знала поразок у Ла Лізі протягом 15 ігор. За цей час каталонці змогли перемогти в 11 іграх та 4 матчі звести внічию.

Через цей результат перервалася п'ятнадцяти матчева серія "синьо-гранатових" без поразок у чемпіонаті Іспанії.

Раніше Айнтрахт вибив Барселону з Ліги Європи.