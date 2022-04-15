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Вест Гем з Ярмоленком розгромив Ліон, Айнтрахт вибив Барселону. Результати 1/4 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 00:35 275 0
Результати 1/4 фіналу Ліги Європи
Вест Гем з Ярмоленком розгромив Ліон, Айнтрахт вибив Барселону. Результати 1/4 фіналу Ліги Європи
Фото - gettyimages
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.

Український півзахисник Вест Гема Андрія Ярмоленко у матчі з Ліоном вийшов на 84-й хвилині гри.

Ліга Європи
1/4 фіналу, Матчі-відповіді
14 квітня

Барселона - Айнтрахт Франкфурт 2:3 (0:2)

(Перший матч - 1:1)

Голи: 0:1 - 4 Костич (пен), 0:2 - 36 Борре, 0:3 - 67 Костич, 1:3 - 90+1 Бускетс, 2:3 - 90+10 Депай (пен)

Ліон - Вест Гем 0:3 (0:2)

(Перший матч - 1:1)

Голи: 0:1 - 38 Доусон, 0:2 - 44 Райс, 0:3 - 48 Боуен

Рейнджерс - Брага 3:1 ДЧ (2:0, 2:1, 3:1)

(Перший матч - 0:1)

Голи: 1:0 - 2 Таварньє, 2:0 - 44 Таварньє, 2:1 - 83 Кармо, 3:1 - 101 Руф

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