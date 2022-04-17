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Луческу назвав мету матчів Динамо

Сьогодні 08:25 202 0
Мірча Луческу прокоментував наступний матч Динамо
Луческу назвав мету матчів Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #ЧФР Клуж

Джерело - tribuna.com.

Динамо грає благодійні матчі, щоб люди не забували, що відбувається в Україні.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірча Луческу.

"Матч, як я його назвав, за мир. Було досить людно, дуже хороша атмосфера. Важливий не стільки сам факт матчу чи дохід, який йде на допомогу гуманітарним організаціям, скільки те, що українці та київське Динамо постійно намагаються привернути увагу до серйозних проблем.

Ми проводимо цю гру, щоб люди не забували, що там відбувається. Футболісти Динамо грають, бо вони професіонали, тому що добре підготовлені, бо вміють це робити.

Сподіваюся, що на матчі проти ЧФР буде така ж атмосфера. Я очікую, що стадіон у Клужі буде заповнений або майже заповнений, враховуючи, що ціни теж не на рівні офіційних матчів", – сказав Луческу.

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