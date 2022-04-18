Ярмоленко: Тимощук послав мене нах*й, я його - у відповідь

Для лідера збірної Андрія Ярмоленка стало неприємною несподіванкою мовчання анатолія тимощука, щодо війни в Україні.

Про це Ярмоленко розповів в інтерв'ю російському блогеру Євгєнію Савіну (Красава).

"Розпочну з того, що тимощук завжди був для мене взірцем професіоналізму, я намагався бути схожим на нього. Але з початком російського вторгнення в Україну, тимощук жодним чином не висловив свою позицію, не підтримав Україну. Для мене це стало несподіванкою.

Я написав йому, як йому спиться вночі? На що він відповів, що так само як і мені. Потім тимощук зателефонував. Я йому сказав, що його для мене більше не існує. Він послав мене нах*й, я його - у відповідь", - згадав Ярмоленко.