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Ярмоленко: Тимощук послав мене нах*й, я його - у відповідь

Сьогодні 21:59 317 0
Капітан збірної України розповів свій коротенький діалог з тимощуком
Ярмоленко: Тимощук послав мене нах*й, я його - у відповідь
#Збірна України, #Анатолій Тимощук, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Для лідера збірної Андрія Ярмоленка стало неприємною несподіванкою мовчання анатолія тимощука, щодо війни в Україні.

Про це Ярмоленко розповів в інтерв'ю російському блогеру Євгєнію Савіну (Красава).

"Розпочну з того, що тимощук завжди був для мене взірцем професіоналізму, я намагався бути схожим на нього. Але з початком російського вторгнення в Україну, тимощук жодним чином не висловив свою позицію, не підтримав Україну. Для мене це стало несподіванкою.

Я написав йому, як йому спиться вночі? На що він відповів, що так само як і мені. Потім тимощук зателефонував. Я йому сказав, що його для мене більше не існує. Він послав мене нах*й, я його - у відповідь", - згадав Ярмоленко.

Колишній футболіст збірної України, луцької Волині та донецького Шахтаря - тимощук працює тренером в російському зеніті. УАФ позбавила тимощука тренерської ліцензії, усіх нагород і звань, а також анулювала його матчі за збірну України. Також тимощука позбавили звання "Почесного громадянина Луцька".

Тимощука засудило безліч колишніх і чинних футболістів, функціонери та прості вболівальники, а українські військові витерли ноги об футболку колишнього уродженця Луцька.

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