Ярмоленко: Тимощук послав мене нах*й, я його - у відповідь

Джерело - Чемпіон.
Для лідера збірної Андрія Ярмоленка стало неприємною несподіванкою мовчання анатолія тимощука, щодо війни в Україні.
Про це Ярмоленко розповів в інтерв'ю російському блогеру Євгєнію Савіну (Красава).
"Розпочну з того, що тимощук завжди був для мене взірцем професіоналізму, я намагався бути схожим на нього. Але з початком російського вторгнення в Україну, тимощук жодним чином не висловив свою позицію, не підтримав Україну. Для мене це стало несподіванкою.
Я написав йому, як йому спиться вночі? На що він відповів, що так само як і мені. Потім тимощук зателефонував. Я йому сказав, що його для мене більше не існує. Він послав мене нах*й, я його - у відповідь", - згадав Ярмоленко.
Колишній футболіст збірної України, луцької Волині та донецького Шахтаря - тимощук працює тренером в російському зеніті. УАФ позбавила тимощука тренерської ліцензії, усіх нагород і звань, а також анулювала його матчі за збірну України. Також тимощука позбавили звання "Почесного громадянина Луцька".
Тимощука засудило безліч колишніх і чинних футболістів, функціонери та прості вболівальники, а українські військові витерли ноги об футболку колишнього уродженця Луцька.