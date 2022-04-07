Гераскевич показав вирву глибиною 6 метрів на стадіоні Десни

Президент федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич показав величезну вирву від снаряда, який зруйнував стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові.

"Страшна вирва глибиною 5-6 метрів посеред центрального стадіону міста Чернігів. Вірніше, одна з вирв. Московські фашисти скидали на стадіон 500-кілограмові авіабомби. Важка атлетика, легка атлетика, футбол, бокс та інші види спорту, які розвивалися на цьому затишному стадіоні, мають надзвичайно серйозні традиції та здобутки.

Страшна журба, яка перейшла у неймовірну лють. Жоден представник Росії не повинен брати участь у міжнародних спортивних змаганнях! Ніколи!" - зазначив Гераскевич.