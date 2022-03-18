Російські окупанти знищили стадіон та базу Десни

Джерело - Чемпіон.
Стадіон та база Десни у Чернігові не підлягає відновленню.
Про це повідомляє ТаТоТаке із посиланням на працівників клубу.
Важливо: З'явилося відео розбомбленого стадіону в Чернігові
Стадіон не підлягає відновленню. Крім того, біля стадіону була невелика база Десни, яку також знищили російські окупанти.
За три ночі обстрілу в арену потрапили 8 снарядів. На місці стадіону залишилися руїни, а для нового будівництва все доведеться зносити під рівну землю.
Наразі у Чернігові немає жодного гравця чи когось із керівництва Десни.