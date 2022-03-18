Російські окупанти знищили стадіон та базу Десни

Усі представники клубу живі та здорові

Джерело - Чемпіон.

Стадіон та база Десни у Чернігові не підлягає відновленню.

Про це повідомляє ТаТоТаке із посиланням на працівників клубу.

Важливо: З'явилося відео розбомбленого стадіону в Чернігові

Стадіон не підлягає відновленню. Крім того, біля стадіону була невелика база Десни, яку також знищили російські окупанти.

За три ночі обстрілу в арену потрапили 8 снарядів. На місці стадіону залишилися руїни, а для нового будівництва все доведеться зносити під рівну землю.

Наразі у Чернігові немає жодного гравця чи когось із керівництва Десни.