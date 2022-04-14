Визначились півфіналісти Ліги чемпіонів 2021/22

Джерело - Чемпіон.

У Європі визначились усі учасники 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22.

До мадридського Реала та Вільярреала приєдналися Ліверпуль і Манчестер Сіті українця Олександра Зінченка.

У півфіналі Ліверпуль зіграє з Вільярреалом, а Манчестер Сіті з Реалом.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22

1/2 фіналу

26 квітня. 22:00. Ліверпуль - Вільярреал

4 травня. 22:00. Вільярреал - Ліверпуль

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27 квітня. 22:00. Манчестер Сіті - Реал

5 травня. 22:00. Реал - Манчестер Сіті

Нагадаємо, в чвертьфіналі Реал за сумою двох матчів здолав чинного володаря трофею Челсі, Вільярреал сенсаційно пройшов Баварію, Ліверпуль переміг Бенфіку Романа Яремчука, а Манчестер Сіті виявився сильнішим за Атлетіко Мадрид.