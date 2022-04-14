Визначились півфіналісти Ліги чемпіонів 2021/22

Джерело - Чемпіон.
У Європі визначились усі учасники 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22.
До мадридського Реала та Вільярреала приєдналися Ліверпуль і Манчестер Сіті українця Олександра Зінченка.
У півфіналі Ліверпуль зіграє з Вільярреалом, а Манчестер Сіті з Реалом.
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22
1/2 фіналу
- 26 квітня. 22:00. Ліверпуль - Вільярреал
- 4 травня. 22:00. Вільярреал - Ліверпуль
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- 27 квітня. 22:00. Манчестер Сіті - Реал
- 5 травня. 22:00. Реал - Манчестер Сіті
Нагадаємо, в чвертьфіналі Реал за сумою двох матчів здолав чинного володаря трофею Челсі, Вільярреал сенсаційно пройшов Баварію, Ліверпуль переміг Бенфіку Романа Яремчука, а Манчестер Сіті виявився сильнішим за Атлетіко Мадрид.