Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Ліверпулем, Манчестер Сіті Зінченка вибив Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук у матчі з Ліверпулем вийшов на поле на 46-й хвилині та відзначився забитим голом.

Водночас український оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко матч з Атлетіко провів на лаві запасних.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу, Матч-відповідь

13 квітня

Атлетіко - Манчестер Сіті 0:0

(Перший матч 0:1)

Ліверпуль - Бенфіка 3:3 (1:1)

(Перший матч 3:1)

Голи: 1:0 - 21 Конате, 1:1 - 32 Рамос, 2:1 - 55 Фірміно, 3:1 - 65 Фірміно, 3:2 - 73 Яремчук, 3:3 - 82 Нуньєс