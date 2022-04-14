Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Ліверпулем, Манчестер Сіті Зінченка вибив Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Український нападник Бенфіки Роман Яремчук у матчі з Ліверпулем вийшов на поле на 46-й хвилині та відзначився забитим голом.
Водночас український оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко матч з Атлетіко провів на лаві запасних.
Ліга чемпіонів
1/4 фіналу, Матч-відповідь
13 квітня
Атлетіко - Манчестер Сіті 0:0
(Перший матч 0:1)
Ліверпуль - Бенфіка 3:3 (1:1)
(Перший матч 3:1)
Голи: 1:0 - 21 Конате, 1:1 - 32 Рамос, 2:1 - 55 Фірміно, 3:1 - 65 Фірміно, 3:2 - 73 Яремчук, 3:3 - 82 Нуньєс