Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
12.04.2022 16:58 44432
Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Ліверпулем, Манчестер Сіті Зінченка вибив Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:01 223
Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Вчора 21:55 2691
Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Вчора 21:43 2015
Натуралізовану росіянку Сідорову виключили зі складу збірної України
Вчора 20:11 345
Три натуралізовані росіянки виключені зі складу збірної України
Вчора 19:11 505
В УПЛ назвали умову догравання сезону
Вчора 18:13 553
Збірна України може зіграти товариські матчі з Францією та Північною Македонією
Вчора 16:26 377
Реал поступився Челсі, але вийшов у півфінал Ліги чемпіонів
Вчора 00:34 837
Вільярреал вибив Баварію з Ліги чемпіонів
12.04.2022 23:55 1740
Прямі трансляції

Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Ліверпулем, Манчестер Сіті Зінченка вибив Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:01 223 0
Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Ліверпулем, Манчестер Сіті Зінченка вибив Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук у матчі з Ліверпулем вийшов на поле на 46-й хвилині та відзначився забитим голом.

Водночас український оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко матч з Атлетіко провів на лаві запасних.

Ліга чемпіонів
1/4 фіналу, Матч-відповідь
13 квітня

Атлетіко - Манчестер Сіті 0:0

(Перший матч 0:1)

Ліверпуль - Бенфіка 3:3 (1:1)

(Перший матч 3:1)

Голи: 1:0 - 21 Конате, 1:1 - 32 Рамос, 2:1 - 55 Фірміно, 3:1 - 65 Фірміно, 3:2 - 73 Яремчук, 3:3 - 82 Нуньєс

Коментарі ()
Популярне зараз
Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2691
Гутцайт захищає Бубку: Хто керує українським спортом? Гутцайт захищає Бубку: Хто керує українським спортом? 1365 1
Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами 2619 2
Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2015
Реал - Челсі 2:3: огляд матчу ВІДЕО Реал - Челсі 2:3: огляд матчу ВІДЕО 1387
Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон 3618
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7072
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12650 24
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 79476
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 25208
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24895
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 88101 1