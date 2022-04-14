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Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО

Сьогодні 01:01 Андрій Дунець 49 0
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО
#Бенфіка, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Ліверпуль приймав португальську Бенфіку нашого Романа Яремчука.

Мерсисайдці звели нанівець інтригу в протистоянні ще у першій зустрічі в Лісабоні, але й поєдинок на Енфілд Роуд подарував немало цікавого - зливу голів та (що особливо приємно для українських фанів) гол Яремчука.

На 73-й хвилині матчу Роман відгукнувся на пас партнера із глибини й майстерно переграв голкіпера Алісона. Втім, зі святкуванням форвардові збірної України довелося почекати, позаяк судді спочатку зафіксували офсайд, лише після рішення ВАРу схваливши гол, який зробив рахунок 3:2.

Повну версію поєдинку дивіться тут.

Додамо, що гра завершилася з рахунком 3:3 (загальний 6:4 на користь Ліверпуля). У півфіналі Червоні зустрінуться з іспанським Вільярреалом.

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