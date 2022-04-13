Реал вдев’яте вибив чинного переможця Ліги чемпіонів

Історичне досягнення Реала

Джерело - Чемпіон.

Реал за сумою двох матчів обіграв Челсі у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Педро Мартін.

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Це 9-й раз в історії Ліги чемпіонів та Кубку європейських чемпіонів, коли мадридці вибили чинного переможця турніру. Це рекорд змагань, на другому місці Ювентус з 5 перемогами.

Раніше Реал перемагав володарів трофею у 1964-му (Мілан), 1966-му (Інтер), 1987-му (Порту), 1989-му (ПСВ), 1998-му (Боруссію Дортмунд), 2000-му (Манчестер Юнайтед), 2002-му (Баварію) та 2014-му (Баварію).

Нагадаємо, Анчелотті виходить у півфінал ЛЧ 4 десятиліття поспіль.