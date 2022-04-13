Реал здолав Челсі в ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті дістається півфіналу Ліги чемпіонів чотири десятиліття поспіль.

Про це повідомляє журналіст Джузеппе Пасторе.

"Вершкові" під керівництвом італійця обіграли Челсі за сумою двох матчів у чвертьфіналі.

Він став першим тренером, який виходить до півфінальної стадії чотири десятиліття поспіль.

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У 1999 році в 1/2 фіналу грав його Ювентус, у 2003-му, 2005-му, 2006-му та 2007-му – Мілан, у 2014-му, 2015-му та 2022-му – Реал. Загалом у нього вісім півфіналів.

З Міланом Анчелотті двічі перемагав у ЛЧ (2003-го та 2007-го), з Реалом – одного разу (2014-го).