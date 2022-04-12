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CAS відхилив апеляцію росії щодо відсторонення від турнірів ФІФА

Сьогодні 22:12 194 0
CAS відхилив апеляцію росії щодо відсторонення від турнірів ФІФА
#ФІФА, #ЧС-2022

Джерело - ukrinform.ua.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) відхилив апеляцію російського футбольного союзу (РФС) щодо відсторонення російських команд від турнірів під егідою ФІФА, зокрема від відбору на ЧС-2022.

28 лютого ФІФА відсторонила російські команди від турнірів під своєю егідою. Збірна Польщі отримала право зіграти на чемпіонаті світу через стикові матчі, перегравши у фіналі Швецію (2:0).

Раніше чотири російські клуби подали документи на отримання ліцензії УЄФА для виступів в єврокубках.

Нагадаємо керівник УЄФА Александер Чеферін продовжує займати антисуспільну позицію та не помічає те жахіття, що творять орки в Україні.

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