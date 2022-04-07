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Чотири російські клуби подали документи на отримання ліцензії УЄФА для виступів в єврокубках

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Чотири російські клуби подали документи на отримання ліцензії УЄФА для виступів в єврокубках

Джерело - Чемпіон.

Чотири клуби РПЛ подали документи до російського футбольного союзу на отримання ліцензії УЄФА для виступу в єврокубках.

Про це повідомляє РБ Спорт.

Це зробили Спартак, Зеніт, Динамо Москва та ЦСКА.

Раніше УЄФА відсторонив російські команди від участі у міжнародних змаганнях, через що Спартак не зіграв проти Лейпцигу в 1/8 фіналу Ліги Європи. CAS залишив в силі рішення Спілки.

Наразі невідомо, чи будуть російські команди допущені до наступного сезону єврокубків.

Нагадаємо керівник УЄФА Александер Чеферін продовжує займати антисуспільну позицію та не помічає те жахіття, що творять орки в Україні.

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