Ювентус шукає заміну К'єлліні

Ювентус шукає центрального захисника

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні може покинути клуб по завершенні сезону.

Про це повідомляє Football Italia.

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Туринський клуб уже розпочав пошуки заміни ветерану.

У шорт-листі Ювентуса три кандидатури. Це Нікола Міленковіч із Фіорентини", Глейсон Бремер із Торіно та Антоніо Рюдігер із Челсі.

Підписання Рюдігера видається найбільш реалістичним. Наприкінці сезону він стане вільним агентом. У березні вже з'являлася інформація про те, що Ювентус домовився з Рюдігером.

Раніше повідомлялося, що К'єлліні може покинути Ювентус.