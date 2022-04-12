Ювентус шукає заміну К'єлліні

Джерело - sport.ua.
Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні може покинути клуб по завершенні сезону.
Про це повідомляє Football Italia.
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Туринський клуб уже розпочав пошуки заміни ветерану.
У шорт-листі Ювентуса три кандидатури. Це Нікола Міленковіч із Фіорентини", Глейсон Бремер із Торіно та Антоніо Рюдігер із Челсі.
Підписання Рюдігера видається найбільш реалістичним. Наприкінці сезону він стане вільним агентом. У березні вже з'являлася інформація про те, що Ювентус домовився з Рюдігером.
Раніше повідомлялося, що К'єлліні може покинути Ювентус.