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Ювентус шукає заміну К'єлліні

Сьогодні 21:39 177 0
Ювентус шукає центрального захисника
Ювентус шукає заміну К'єлліні
Фото - gettyimages
#Футбольні трансфери, #Ювентус, #Джорджо К'єлліні

Джерело - sport.ua.

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні може покинути клуб по завершенні сезону.

Про це повідомляє Football Italia.

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Туринський клуб уже розпочав пошуки заміни ветерану.

У шорт-листі Ювентуса три кандидатури. Це Нікола Міленковіч із Фіорентини", Глейсон Бремер із Торіно та Антоніо Рюдігер із Челсі.

Підписання Рюдігера видається найбільш реалістичним. Наприкінці сезону він стане вільним агентом. У березні вже з'являлася інформація про те, що Ювентус домовився з Рюдігером.

Раніше повідомлялося, що К'єлліні може покинути Ювентус.

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