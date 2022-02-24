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Капітан Ювентуса: Мої думки та моя солідарність з українським народом

Сьогодні 22:55 120 0
Капітан Ювентуса: Мої думки та моя солідарність з українським народом
Капітан Ювентуса: Мої думки та моя солідарність з українським народом
Фото - gettyimages
#Ювентус, #Джорджо К'єлліні

Джерело - sport.ua.

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні засудив російську агресію щодо України.

Про це розповів футболіст у Twitter.

"Пробудження цього ранку було шокуючим і травмуючим. Я зрозумів, що я безпорадний, дивлячись на зображення, які не могли зрозуміти. Я до кінця сподівався, що до цього не дійде і що криза не переросте в конфлікт.

Я сподіваюся, що ефект доміно не спрацює, і що дипломатія зможе залікувати такий серйозний розлад. Мої думки та моя солідарність з українським народом та всіма людьми, які стали жертвами цієї війни", - розповів К'єлліні.

Раніше Де Дзербі відмовився покидати Україну.

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