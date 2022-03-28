К'єлліні може покинути Ювентус

Джорджо К'єлліні може змінити клуб

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні може покинути клуб по завершенні сезону.

Про це повідомляє Football Italia.

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Минулого літа гравець продовжив контракт із туринським клубом до 2023 року, проте поразка збірної Італії від Північної Македонії у стиковому матчі ЧС-2022 може вплинути на його майбутнє.

Повідомляється, що 37-річний футболіст розглядає можливість переходу до однієї з команд МЛС.

К'єлліні зацікавлений у переїзді до США як з професійної точки зору, так і з особистої. Серед іншого, він хотів би отримати досвід менеджерської роботи, щоб у майбутньому повернутися в Ювентус на керівний пост.

Захисник виступає за Ювентус з 2005 року.