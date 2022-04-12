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Гравці Динамо викупили квитки на матч із Легією для українських біженців

Сьогодні 10:55 285 0
Правильна ініціатива від гравців біло-синіх
Гравці Динамо викупили квитки на матч із Легією для українських біженців
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Футболісти київського Динамо вирішили підтримати українських біженців на території Польщі, викупивши для них квитки на матч проти варшавської Легії.

Про це заявив Андрій Шахов.

"Гравці Динамо викупили квитки для українських біженців у Польщі. Завтра дітки, чиї батьки воюють за мир у нашій Україні, підуть на матч. Браво, хлопці. Пишаюся вами", - повідомив Андрій Шахов-молодший.

Повідомлялося, що біло-сині запустили продаж віртуальних квитків на матч, а після перемоги України у війні з росією київський клуб відправить усім уболівальникам, котрі купили віртуальний "квиток" на гру, колекційний квиток.

Матч проти Легії відбудеться сьогодні у Варшаві, старт поєдинку о 21.30.

Раніше Динамо оголосило про благодійну гру у Хорватії.

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