Джерело - ФК Динамо.

Загребське Динамо приєдналося до благодійного турне, в рамках якого київське Динамо проводить зустрічі з європейськими ТОП-клубами для інформування та залучення світової спільноти до підтримки та допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Хорватія з початку повномасштабної війни росії проти України виявила солідарність із українським народом, підтримала європейський курс України, розгорнувши широку програму гуманітарної допомоги нашій державі та прийнявши десятки тисяч вимушених переселенців.

Хорватські легіонери, які виступали за київське Динамо, завжди були улюбленцями уболівальників біло-синіх і прикладом професіоналізму, мужності та самовідданості, а один із них - Огнен Вукоєвич вирішив пов’язати з Києвом свою тренерську кар’єру, увійшовши до тренерського штабу Мірчі Луческу.

Матч Динамо Загреб - Динамо Київ відбудеться 28 квітня на найбільшій спортивній арені Хорватії - стадіоні Максимир. Початок зустрічі - о 19.00 за київським часом.

Зустріч двох "Динамо", які є чинними чемпіонами своїх країн, пройде під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") та має на меті привернення уваги широкого загалу до жорстокої та жахливої війни, яку росія розв’язала на всій території України. Усі кошти, виручені від реалізації квитків на матч, будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з російським агресором.

Благодійна гра пройде за підтримки УЄФА, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства соціальної політики України та Міністерства закордонних справ України.

Трансляція матчу відбудеться на телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video, Динамо Київ TV, Київстар ТБ, YouTube каналах Динамо Київ та Footballhub.