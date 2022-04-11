Головне
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії
Вчора 12:24 4440 2
Шотландія виступає проти об’єднання матчів з Україною в плей-оф ЧС та Лізі націй
Сьогодні 15:40 512
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України
Сьогодні 15:23 14036
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100
Сьогодні 15:11 206542
Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую
Сьогодні 09:18 983 2
Бринзак не братиме участь у виборах президента Федерації біатлону України
Вчора 22:40 616
Луческу: УЄФА не дозволив Реалу та Барселоні провести матчі з Динамо
Вчора 19:55 1021
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає
Вчора 16:09 3488 2
Усик - у ТОП-5 найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій
Вчора 14:10 513
Леклер виграв Гран-прі Австралії
Вчора 09:40 498
Прямі трансляції

Динамо оголосило про благодійну гру у Хорватії

Сьогодні 16:10 205 0
Динамо оголосило про благодійну гру у Хорватії
#Динамо Київ, #Динамо Загреб

Джерело - ФК Динамо.

Загребське Динамо приєдналося до благодійного турне, в рамках якого київське Динамо проводить зустрічі з європейськими ТОП-клубами для інформування та залучення світової спільноти до підтримки та допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Хорватія з початку повномасштабної війни росії проти України виявила солідарність із українським народом, підтримала європейський курс України, розгорнувши широку програму гуманітарної допомоги нашій державі та прийнявши десятки тисяч вимушених переселенців.

Хорватські легіонери, які виступали за київське Динамо, завжди були улюбленцями уболівальників біло-синіх і прикладом професіоналізму, мужності та самовідданості, а один із них - Огнен Вукоєвич вирішив пов’язати з Києвом свою тренерську кар’єру, увійшовши до тренерського штабу Мірчі Луческу.

Матч Динамо Загреб - Динамо Київ відбудеться 28 квітня на найбільшій спортивній арені Хорватії - стадіоні Максимир. Початок зустрічі - о 19.00 за київським часом.

Зустріч двох "Динамо", які є чинними чемпіонами своїх країн, пройде під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") та має на меті привернення уваги широкого загалу до жорстокої та жахливої війни, яку росія розв’язала на всій території України. Усі кошти, виручені від реалізації квитків на матч, будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з російським агресором.

Благодійна гра пройде за підтримки УЄФА, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства соціальної політики України та Міністерства закордонних справ України.

Трансляція матчу відбудеться на телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video, Динамо Київ TV, Київстар ТБ, YouTube каналах Динамо Київ та Footballhub.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 206542
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів 2472
Кополовець - Леоненку: Пи**уй за кораблем, г**дон кончений. І Луческу прихвати Кополовець - Леоненку: Пи**уй за кораблем, г**дон кончений. І Луческу прихвати 1164
Вест Гем Ярмоленка програв, Манчестер Сіті Зінченка зіграв внічию: результати матчів 32 туру АПЛ Вест Гем Ярмоленка програв, Манчестер Сіті Зінченка зіграв внічию: результати матчів 32 туру АПЛ 1203
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України 14036
Аталанта Маліновського поступилася Сассуоло. Результати 32 туру Серії А Аталанта Маліновського поступилася Сассуоло. Результати 32 туру Серії А 1368
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220204 5
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18605
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 115167
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 36780
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 14408
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6696