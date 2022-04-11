Головне
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії
10.04.2022 12:24 4722 3
Цимбал - про Бринзака: Війна розставила всі крапки над Ї
Вчора 20:54 296
Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3
Вчора 19:24 1307
Шотландія виступає проти об’єднання матчів з Україною в плей-оф ЧС та Лізі націй
Вчора 15:40 840
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України
Вчора 15:23 14138
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100
Вчора 15:11 206673
Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую
Вчора 09:18 1402 3
Бринзак не братиме участь у виборах президента Федерації біатлону України
10.04.2022 22:40 679
Луческу: УЄФА не дозволив Реалу та Барселоні провести матчі з Динамо
10.04.2022 19:55 1110
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає
10.04.2022 16:09 3971 2
Блоги
Стаховський зіграв у теніс на пошкодженому корті у Харкові
Стаховський зіграв у теніс на пошкодженому корті у Харкові Віктор Слюсаренко
Вчора 22:25 127
Гравці Динамо зустрілись з українськими переселенцями у Польщі
Гравці Динамо зустрілись з українськими переселенцями у Польщі Віктор Слюсаренко
Вчора 21:41 152
У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО
У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 17:52 1902
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів Андрій Дунець
Вчора 12:32 3649
Кілман підтримав Україну у війні з росією
Кілман підтримав Україну у війні з росією Віктор Слюсаренко
10.04.2022 21:25 389
Яремчук зустрівся із українськими біженцями на стадіоні Бенфіки
Яремчук зустрівся із українськими біженцями на стадіоні Бенфіки Віктор Слюсаренко
10.04.2022 20:55 475
Прима: Ґвалтівників і всю мерзоту - одразу на кіл
Прима: Ґвалтівників і всю мерзоту - одразу на кіл Віктор Слюсаренко
10.04.2022 16:40 302
Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям
Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям Віктор Слюсаренко
10.04.2022 00:10 385
Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ
Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ Андрій Дунець
09.04.2022 17:19 34544
Картопляний диктатор Лукашенко отримав по обличчю, граючи у хокей
Картопляний диктатор Лукашенко отримав по обличчю, граючи у хокей Віктор Слюсаренко
09.04.2022 17:08 643
Клуб НХЛ зворушливо попрощався зі своїм власником, у якого було українське коріння
Клуб НХЛ зворушливо попрощався зі своїм власником, у якого було українське коріння Андрій Дунець
08.04.2022 20:27 1103
Беленюк: Все, чого торкається «русскій мір», перетворюється на гівно
Беленюк: Все, чого торкається «русскій мір», перетворюється на гівно Віктор Слюсаренко
08.04.2022 19:55 329
Голіфілд звернувся до братів Кличків та дав емоційну настанову всім українцям
Голіфілд звернувся до братів Кличків та дав емоційну настанову всім українцям Андрій Дунець
08.04.2022 12:32 1082
Російський канал злякався появи української символіки на матчі команди Ярмоленка
Російський канал злякався появи української символіки на матчі команди Ярмоленка Андрій Дунець
08.04.2022 10:07 10626
Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб
Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб Андрій Твердохліб
07.04.2022 17:37 26989
Гераскевич показав вирву глибиною 6 метрів на стадіоні Десни
Гераскевич показав вирву глибиною 6 метрів на стадіоні Десни Віктор Слюсаренко
07.04.2022 16:26 460
Буффон зустрівся з юним українським воротарем, який втік від війни ВІДЕО
Буффон зустрівся з юним українським воротарем, який втік від війни ВІДЕО Андрій Дунець
07.04.2022 15:27 6782
Бензема повторив рекорд ексгравця Шахтаря в Лізі чемпіонів та встановив ще кілька досягнень
Бензема повторив рекорд ексгравця Шахтаря в Лізі чемпіонів та встановив ще кілька досягнень Андрій Дунець
07.04.2022 13:10 789
Відео дня: Бензема оформив хет-трик проти Челсі за 25 хвилин
Відео дня: Бензема оформив хет-трик проти Челсі за 25 хвилин Андрій Дунець
07.04.2022 12:31 694
Усику окупанти пошкодили будинок і намалювали рашистський символ на паркані
Усику окупанти пошкодили будинок і намалювали рашистський символ на паркані Андрій Твердохліб
06.04.2022 19:29 1981
Прямі трансляції

Гравці Динамо зустрілись з українськими переселенцями у Польщі

Вчора 21:41 Віктор Слюсаренко 157 0
Гравці Динамо зустрілись з українськими переселенцями у Польщі
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Футболісти Динамо знаходяться у Варшаві, де 12 квітня відбудеться матч з Легією.

Гравці киян та артистки, які виступатимуть завтра на стадіоні, зустрілись у Польщі з українськими переселенцями - жінками та дітьми, які покинули Україну через війну з Росією.

Матч Динамо - Легія почнеться 12 квітня о 21.30.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений 1+1 media (@media.1plus1)

Раніше Динамо оголосило про благодійну гру у Хорватії.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України 14138
Кополовець - Леоненку: Пи**уй за кораблем, г**дон кончений. І Луческу прихвати Кополовець - Леоненку: Пи**уй за кораблем, г**дон кончений. І Луческу прихвати 1655
У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО 1912
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 206673
Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую 1402 3
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів 3650
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 11418 2
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 14413
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 173174 6
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 13495
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 37953
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10037 2