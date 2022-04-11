Джерело - Чемпіон.
Футболісти Динамо знаходяться у Варшаві, де 12 квітня відбудеться матч з Легією.
Гравці киян та артистки, які виступатимуть завтра на стадіоні, зустрілись у Польщі з українськими переселенцями - жінками та дітьми, які покинули Україну через війну з Росією.
Матч Динамо - Легія почнеться 12 квітня о 21.30.
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Раніше Динамо оголосило про благодійну гру у Хорватії.
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