Джерело - Чемпіон.

Футболісти Динамо знаходяться у Варшаві, де 12 квітня відбудеться матч з Легією.

Гравці киян та артистки, які виступатимуть завтра на стадіоні, зустрілись у Польщі з українськими переселенцями - жінками та дітьми, які покинули Україну через війну з Росією.

Матч Динамо - Легія почнеться 12 квітня о 21.30.

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Раніше Динамо оголосило про благодійну гру у Хорватії.

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