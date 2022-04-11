Шотландія виступає проти об’єднання матчів з Україною в плей-оф ЧС та Лізі націй

Поєдинок між Україною та Шотландією може відбутися 31 травня або 1 червня

Джерело - Daily Mail.

Виконавчий директор Шотландської футбольної асоціації (ШФА) Ієн Максвелл прибув до штаб-квартири УЄФА, щоб вирішити долю матчу з Україною у червні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зараз обговорюється призначення матчу відбору ЧС-2022 на 31 травня або 1 червня.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк незадоволений цими датами, бо 28 травня відбудеться фінал ЛЧ, в якому потенційно може зіграти Ендрю Робертсон з Ліверпуля, а 29 травня – плей-оф чемпіоншипа, в якому можуть взяти участь Раян Крісті з Борнмута та Скотт Маккенна з Ноттінгему Форест.

При цьому очікується затвердження, що переможець матчу 5 червня зіграє проти Вельса за право вийти на ЧС-2022.

На 7 червня запланований інший матч між Шотландією та Україною у Лізі націй. Була інформація, що УЄФА запропонувала зіграти одну зустріч, а її результат зарахувати і у кваліфікацію ЧС-2022, і як гру Ліги націй. ШФА виступає проти такого рішення.

Асоціація втратить через об’єднання результатів близько 1,5 млн фунтів, бо зіграє на один домашній матч менше. УЄФА не хоче компенсувати цю суму, тому шотландці пропонують зіграти матч Ліги націй у вересні.

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