Петраков хоче зіграти спаринг на Вемблі

Збірна України в рамках підготовки до матчу відбору на ЧС-2022 з Шотландією потрібно провести спаринг.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Є обстріли і на заході Україні. І якщо хтось скаже, що почався збір національної команди, вороги можуть почати нас обстрілювати. Ці люди без моралі та принципів, ми не могли б ризикувати нашими гравцями. Росіяни нам не брати, це орда.

Ми могли б, наприклад, провести матч на "Вемблі" проти лондонського клубу. Це була б хороша виставкова гра – наша відповідь українській армії, а також підготовча робота до матчу в Шотландії.

Ми мусимо грати, тому що без практики буде дуже важко зустрічатись з Шотландією", – сказав Петраков.