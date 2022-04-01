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Петраков хоче зіграти спаринг на Вемблі

Вчора 23:45 132 0
Олександр Петраков прокоментував підготовку до матчу з Шотландією
Петраков хоче зіграти спаринг на Вемблі
Фото - УАФ
#Олександр Петраков

Джерело - ukrinform.ua.

Збірна України в рамках підготовки до матчу відбору на ЧС-2022 з Шотландією потрібно провести спаринг.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Є обстріли і на заході Україні. І якщо хтось скаже, що почався збір національної команди, вороги можуть почати нас обстрілювати. Ці люди без моралі та принципів, ми не могли б ризикувати нашими гравцями. Росіяни нам не брати, це орда.

Ми могли б, наприклад, провести матч на "Вемблі" проти лондонського клубу. Це була б хороша виставкова гра – наша відповідь українській армії, а також підготовча робота до матчу в Шотландії.

Ми мусимо грати, тому що без практики буде дуже важко зустрічатись з Шотландією", – сказав Петраков.

Нагадаємо,  Петраков готовий захищати країну від російських окупантів.

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