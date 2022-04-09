УЄФА назвала дати для матчу Шотландія - Україна у відборі на ЧС-2022

Збірна України може зіграти з Шотландією 31 травня або 1 червня

Джерело - Чемпіон.

УЄФА запропонував УАФ провести півфінальний стиковий матч відбору до ЧС-2022 Шотландія – Україна не 7 червня, а 31 травня або 1 червня.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Швидше за все, українська сторона обере датою проведення зустрічі 1 червня, оскільки й один додатковий день підготовки грає важливу роль. Українські легіонери збірної України зможуть прибути в розташування національної команди лише 22-23 травня.

Крім цього, УЄФА запропонував зробити цей матч подвійного призначення, щоб його результат зарахувався і у кваліфікації ЧС, і в Лізі націй (матч Шотландія – Україна у цьому турнірі до початку вторгнення Росії був запланований на 7 червня – прим.).

Нагадаємо, у червні збірна України повинна провести ще два матчі Ліги націй – 4 червня в гостях в Ірландії та 11 червня вдома з Вірменією.