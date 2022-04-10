Роналду вибачився за розбитий телефон 14-річного фаната

Футболіст МЮ не стримався після поразки від Евертона

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду вибачився за розбитий телефон юного фаната Евертона.

Відповідний пост португалець написав у Інстаграмі.

Інцидент стався після матчу МЮ з Евертоном (0:1) у 32-му турі АПЛ.

"Справлятися з емоціями в такі важкі моменти, як зараз, завжди нелегко. Однак ми завжди маємо бути шанобливими, терплячими і надавати приклад молоді, яка любить нашу чудову гру", - заявив португалець.

Актуально: Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ

"Я хочу вибачитися за свій спалах і, якщо це можливо, на знак прихильності до чесності та спортивних принципів запросити цього вболівальника на матч на Олд Траффорд", – написав Роналду.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Нагадаємо, Миколенко - один з найкращих гравців матчу Евертон - Манчестер Юнайтед.