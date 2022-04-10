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Роналду вибачився за розбитий телефон 14-річного фаната

Сьогодні 13:49 355 0
Футболіст МЮ не стримався після поразки від Евертона
Роналду вибачився за розбитий телефон 14-річного фаната
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду вибачився за розбитий телефон юного фаната Евертона.

Відповідний пост португалець написав у Інстаграмі.

Інцидент стався після матчу МЮ з Евертоном (0:1) у 32-му турі АПЛ.

"Справлятися з емоціями в такі важкі моменти, як зараз, завжди нелегко. Однак ми завжди маємо бути шанобливими, терплячими і надавати приклад молоді, яка любить нашу чудову гру", - заявив португалець.

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"Я хочу вибачитися за свій спалах і, якщо це можливо, на знак прихильності до чесності та спортивних принципів запросити цього вболівальника на матч на Олд Траффорд", – написав Роналду.

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Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Нагадаємо, Миколенко - один з найкращих гравців матчу Евертон - Манчестер Юнайтед.

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