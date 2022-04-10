Роналду вибачився за розбитий телефон 14-річного фаната

Джерело - Чемпіон.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду вибачився за розбитий телефон юного фаната Евертона.
Відповідний пост португалець написав у Інстаграмі.
Інцидент стався після матчу МЮ з Евертоном (0:1) у 32-му турі АПЛ.
"Справлятися з емоціями в такі важкі моменти, як зараз, завжди нелегко. Однак ми завжди маємо бути шанобливими, терплячими і надавати приклад молоді, яка любить нашу чудову гру", - заявив португалець.
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"Я хочу вибачитися за свій спалах і, якщо це можливо, на знак прихильності до чесності та спортивних принципів запросити цього вболівальника на матч на Олд Траффорд", – написав Роналду.
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Нагадаємо, Миколенко - один з найкращих гравців матчу Евертон - Манчестер Юнайтед.