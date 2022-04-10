У юного фаната Евертона залишився синець на руці

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду розбив телефон 14-річному фанату Евертона після поразки від мерсисайдського клубу (0:1)

Про це повідомляє Liverpool Echo.

Від дій футболіста постраждав 14-річний Джей Хардінг у якого діагностований аутизм та диспраксія. Він прийшов на Гудісон Парк з мамою.

Роналду вибив телефон з рук Джея, який намагався зняти на відео свого кумира. У підсумку в хлопчика розбився телефон та з'явився синець на руці.

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