Джерело - Чемпіон.

У 32 турі АПЛ Евертон приймав приймав Манчестер Юнайтед. Помітною персоною в зустрічі став українець Віталій Миколенко, який вніс свій вклад у перемогу над командою Кріштіану Роналду.

На 27 хвилині гри стався єдиний гол. Не без допомоги рикошету від Гаррі Магвайра відзначився Ентоні Гордон. Але варто звернути увагу на те, як у цьому епізоді спрацював саме Миколенко - він виконав забіг до штрафного майданчика суперника, відволікши на себе увагу кількох захисників.

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