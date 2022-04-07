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Караваєв: Будемо воювати на футбольному полі

Сьогодні 12:12 57 0
Олександр Караваєв прокоментував війну з росією
Караваєв: Будемо воювати на футбольному полі
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Караваєв

Джерело - fcdynamo.com.

Гравці Динамо допомагатимуть Україні у боротьбі з російськими окупантами.

Про це розповів оборонець київського клубу Олександр Караваєв.

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"Ми, зі свого боку, як можемо, будемо допомагати. Ми не вміємо воювати, але будемо воювати, в переносному сенсі слова, на футбольному полі. Тож можемо своєю зброєю, своїми ногами на полі, дати якусь надію, допомогти співвітчизникам. І ми будемо робити все можливе. Звісно, дуже важко тренуватися – у першу чергу, морально. Слухаючи розповіді дідусів та бабусь, які жахіття відбувалися під час Другої Світової війни, ніхто не міг подумати, що в нашій країні можливе таке. І що робитиме це, так би мовити, сусідня з нами держава, яка казала, що завжди з нами разом буде, а насправді виявилася нашим найбільшим ворогом", - сказав Караваєв.

Нагадаємо, додаткові кошти від товариського матчу з Динамо, Легія передасть посольству України у Варшаві.

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