Караваєв: Будемо воювати на футбольному полі

Гравці Динамо допомагатимуть Україні у боротьбі з російськими окупантами.

Про це розповів оборонець київського клубу Олександр Караваєв.

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"Ми, зі свого боку, як можемо, будемо допомагати. Ми не вміємо воювати, але будемо воювати, в переносному сенсі слова, на футбольному полі. Тож можемо своєю зброєю, своїми ногами на полі, дати якусь надію, допомогти співвітчизникам. І ми будемо робити все можливе. Звісно, дуже важко тренуватися – у першу чергу, морально. Слухаючи розповіді дідусів та бабусь, які жахіття відбувалися під час Другої Світової війни, ніхто не міг подумати, що в нашій країні можливе таке. І що робитиме це, так би мовити, сусідня з нами держава, яка казала, що завжди з нами разом буде, а насправді виявилася нашим найбільшим ворогом", - сказав Караваєв.