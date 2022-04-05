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Додаткові кошти від товариського матчу з Динамо, Легія передасть посольству України у Варшаві

Сьогодні 22:37 60 0
Легія виступила із заявою щодо матчу з Динамо
Додаткові кошти від товариського матчу з Динамо, Легія передасть посольству України у Варшаві
#Динамо Київ, #Легія

Джерело - офіційний сайт Легії.

Додаткові кошти, виручені від товариського матчу Легія - Динамо передадуть посольству України в Варшаві. 

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

"Російська агресія триває, і потрібні все нові дії. Динамо звернулося до європейських клубів, зокрема до Легії, за підтримкою та допомогою в організації Матчів за мир!. Організація матчу – це дуже великий виклик для нашого клубу, як з точки зору щільного графіка команди, так і з точки зору прийняття на себе всіх матеріально-технічних та організаційних питань, пов’язаних із матчем".

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"Проте, маючи на увазі благородство акції, ми сумлінно взялись за це нелегке завдання. Це продовження заходів клубу та фонду Легія для допомоги людям з України. Підготовлені фондом Легії збори коштів та аукціони підтримають мету акції, а додаткові кошти Легія та її благодійний фонд перерахують на рахунок Посольства України у Варшаві".

  росія веде війну проти України

"Бенефіціарами будуть організації, які підтримують внутрішніх переселенців. Людей, які були змушені тікати від прямих військових дій Росії, але залишилися в Україні", - сказано в повідомленні польського клубу.

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