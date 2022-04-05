Легія виступила із заявою щодо матчу з Динамо

Джерело - офіційний сайт Легії.

Додаткові кошти, виручені від товариського матчу Легія - Динамо передадуть посольству України в Варшаві.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

"Російська агресія триває, і потрібні все нові дії. Динамо звернулося до європейських клубів, зокрема до Легії, за підтримкою та допомогою в організації Матчів за мир!. Організація матчу – це дуже великий виклик для нашого клубу, як з точки зору щільного графіка команди, так і з точки зору прийняття на себе всіх матеріально-технічних та організаційних питань, пов’язаних із матчем".

Актуально: Визначився транслятор благодійних матчів Динамо в Європі

"Проте, маючи на увазі благородство акції, ми сумлінно взялись за це нелегке завдання. Це продовження заходів клубу та фонду Легія для допомоги людям з України. Підготовлені фондом Легії збори коштів та аукціони підтримають мету акції, а додаткові кошти Легія та її благодійний фонд перерахують на рахунок Посольства України у Варшаві".

росія веде війну проти України