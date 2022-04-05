Визначився транслятор благодійних матчів Динамо в Європі

Коментуватиме матчі Ігор Циганик

Товариський матч Динамо - Легія, як і решту матчів з європейськими командами, транслюватимуть телеканали 2+2, 1+1 International та Динамо Київ TV.

Про це повідомляє 1+1.

Трансляція матчів буде доступна на платформах онлайн-телебачення 1+1 Video, Київстар ТБ, а також на Digital-майданчиках 1+1 media та "Динамо": YouTube-каналах FootballHub, Динамо тощо.

Коментуватиме матчі Ігор Циганик.

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Крім матчів, на глядачів чекатиме перфоманс від українських артисток, які виступатимуть безпосередньо на футбольних аренах. Попередньо свою участь у перфомансі під час футбольних матчів підтвердили Тіна Кароль, Go-A, Юлія Саніна та DOROFEEVA.

Матч проти Легії має відбутись 12 квітня о 21:30.