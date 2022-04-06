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В Олександрії відреагували на від’їзд Динамо і Шахтаря

Сьогодні 17:56 239 0
Дмитро Китаєв прокоментував дозвіл на виїзд українських грандів
В Олександрії відреагували на від’їзд Динамо і Шахтаря
#Динамо Київ, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - fanday.net.

Директор Олександрії Дмитро Китаєв відреагував на дозвіл гравцям Динамо та Шахтаря виїхати за кордон.

Про це розповів сам функціонер у коментарі fanday.net.

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"Якщо вони це роблять на благо країни, якщо Динамо та Шахтар гратимуть матчі, а гроші, отримані за їх проведення, переправлятимуться нашій армії та на допомогу українцям, то нехай грають. Думаю, що від них там буде більше толку, ніж, якщо вони сидітимуть тут без діла.

Якщо вони виїхали для того, щоб реально допомагати Україні, то це плюс. А якщо вони вигадали це все, щоб під шумок втекти з країни і сидіти за кордоном, доки не закінчиться війна, то це не дуже добре. У будь-якому разі, все це залишиться на совісті керівників клубів", - заявив Китаєв.

Нагадаємо, додаткові кошти від товариського матчу з Динамо, Легія передасть посольству України у Варшаві.

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