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Ігуаїн спростував інформацію про завершення кар'єри

Сьогодні 12:19 153 0
Екснападник збірної Аргентини продовжить грати на професійному рівні
Ігуаїн спростував інформацію про завершення кар'єри
#Гонсало Ігуаїн, #Інтер Маямі

Джерело - Fox Sports.

Нападник Інтер Маямі Гонсало Ігуаїн не збирається завершувати професійну кар'єру.

Про це він розповів, спростувавши слова свого батька.

"Між мною з батьком виникло непорозуміння, я ніколи не говорив йому про завершення кар'єри. Він неправильно висловився, таке може статися. Але це не має нічого спільного із реальністю, я зосереджений на клубі, на виконанні контракту. Коли настане час завершити кар'єру, якщо це рішення буде прийнято, про нього повідомлю я сам, а не будь-хто інший", - сказав Ігуаїн.

Нагадаємо, Їлмаз завершив кар'єру у збірній Туреччини.

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