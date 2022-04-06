Ігуаїн спростував інформацію про завершення кар'єри

Нападник Інтер Маямі Гонсало Ігуаїн не збирається завершувати професійну кар'єру.

Про це він розповів, спростувавши слова свого батька.

"Між мною з батьком виникло непорозуміння, я ніколи не говорив йому про завершення кар'єри. Він неправильно висловився, таке може статися. Але це не має нічого спільного із реальністю, я зосереджений на клубі, на виконанні контракту. Коли настане час завершити кар'єру, якщо це рішення буде прийнято, про нього повідомлю я сам, а не будь-хто інший", - сказав Ігуаїн.