Їлмаз завершив кар'єру у збірній Туреччини

Бурак Їлмаз ухвалив рішення повісити бутси на цвях у збірній.

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Туреччини Бурак Їлмаз ухвалив рішення про завершення футбольної кар'єри після програного матчу Португалії у плей-оф кваліфікації ЧС-2022.

Про це повідомляє AA.

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Це протистояння стало останнім для досвідченого нападника Бурака Їлмаза у футболці турецької збірної. Не реалізувавши пенальті у заключному відрізку зустрічі та опустивши можливість зрівняти рахунок, багаторічний лідер збірної Туреччини вирішив завершити міжнародну кар'єру у 36 років.

Форвард є справжнім ветераном "місячних зірок": у збірній розпочав кар'єру у 2006 році й відтоді награв 77 поєдинків, в яких відзначився 31 голом і 8 результативними передачами.