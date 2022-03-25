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Їлмаз завершив кар'єру у збірній Туреччини

Сьогодні 18:44 205 0
Бурак Їлмаз ухвалив рішення повісити бутси на цвях у збірній.
Їлмаз завершив кар'єру у збірній Туреччини
Фото - gettyimages
#Бурак Їлмаз

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Туреччини Бурак Їлмаз ухвалив рішення про завершення футбольної кар'єри після програного матчу Португалії у плей-оф кваліфікації ЧС-2022.

Про це повідомляє AA.

Актуально: Португалія - Туреччина 3:1: огляд матчу

Це протистояння стало останнім для досвідченого нападника Бурака Їлмаза у футболці турецької збірної. Не реалізувавши пенальті у заключному відрізку зустрічі та опустивши можливість зрівняти рахунок, багаторічний лідер збірної Туреччини вирішив завершити міжнародну кар'єру у 36 років.

Форвард є справжнім ветераном "місячних зірок": у збірній розпочав кар'єру у 2006 році й відтоді награв 77 поєдинків, в яких відзначився 31 голом і 8 результативними передачами.

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