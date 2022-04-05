Колишній нападник Реала та збірної Аргентини Гонсало Ігуаїн завершить кар'єру наприкінці сезону.

Про це розповів батько нападника Хорхе.

"Я не думаю, що він повернеться до Аргентини, тому що він сказав мені, що завершить кар'єру наприкінці цього року, цей рік закінчиться, і він піде зі спорту".

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"Я хотів би, щоб він продовжував бути пов'язаним з футболом після кар'єри гравця. Він багато знає, багато де побував, у нього є все, щоб досягти успіху. На мою думку, буде погано, якщо він не продовжить кар'єру у футболі", - сказав Ігуаїн-старший.