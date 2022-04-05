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Ігуаїн завершить кар'єру наприкінці цього року

Сьогодні 21:37 132 0
Нападник Інтер Маямі завершить кар'єру футболіста
Ігуаїн завершить кар'єру наприкінці цього року
#Гонсало Ігуаїн

Джерело - TNT Sports.

Колишній нападник Реала та збірної Аргентини Гонсало Ігуаїн завершить кар'єру наприкінці сезону.

Про це розповів батько нападника Хорхе.

"Я не думаю, що він повернеться до Аргентини, тому що він сказав мені, що завершить кар'єру наприкінці цього року, цей рік закінчиться, і він піде зі спорту".

  Нагадаємо: Ігуаїн став гравцем клубу Бекхема

"Я хотів би, щоб він продовжував бути пов'язаним з футболом після кар'єри гравця. Він багато знає, багато де побував, у нього є все, щоб досягти успіху. На мою думку, буде погано, якщо він не продовжить кар'єру у футболі", - сказав Ігуаїн-старший.

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