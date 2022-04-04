Екстренер збірної України в черговий раз розповів про війну України з росією

Джерело - Українська Правда.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко впевнений у перемозі нашої держави над російським окупантом.

Про це він розповів Українській Правді.

"У мене розривається серце. Я завжди на зв’язку. Я знаю, що відбувається у Маріуполі, я знаю, що відбувається у Харкові, я знаю, що відбувалося у Бучі, я знаю, як бомбили Київ. Просто немає слів", - заявив український фахівець.

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"Насамперед я пишаюся, що я – українець. Я пишаюся тим, як наші військові з гордістю захищають нашу країну. Я пишаюся нашим президентом, який взяв на себе відповідальність. Він згуртував усіх людей навколо себе".

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