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Шевченко: Пишаюся, що я - українець

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Екстренер збірної України в черговий раз розповів про війну України з росією
Шевченко: Пишаюся, що я - українець
#Андрій Шевченко

Джерело - Українська Правда.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко впевнений у перемозі нашої держави над російським окупантом.

Про це він розповів Українській Правді.

"У мене розривається серце. Я завжди на зв’язку. Я знаю, що відбувається у Маріуполі, я знаю, що відбувається у Харкові, я знаю, що відбувалося у Бучі, я знаю, як бомбили Київ. Просто немає слів", - заявив український фахівець.

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"Насамперед я пишаюся, що я – українець. Я пишаюся тим, як наші військові з гордістю захищають нашу країну. Я пишаюся нашим президентом, який взяв на себе відповідальність. Він згуртував усіх людей навколо себе".

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"І пишаюся тим, як ми героїчно захищаємо нашу країну. Я хочу побажати всім витримки, стійкості, віри. Ми обов’язково переможемо. Ми повинні бути всі разом, ми маємо бути єдиними. І, звичайно, Слава Україні", - сказав Шевченко.

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