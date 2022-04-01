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Шевченко розкритикував ФІФА за позицію щодо росії

Вчора 22:41 224 0
Андрій Шевченко прокоментував реакцію ФІФА на війну в Україні
Шевченко розкритикував ФІФА за позицію щодо росії
#ФІФА, #Андрій Шевченко

Джерело - sport24.ua.

Екснаставник збірної України Андрій Шевченко відреагував на слова президента ФІФА Джанні Інфантіно, який назвав війну в нашій державі "конфліктом".

Про це розповів сам український фахівець у коментарі Єдиному телемарафону новин.

Під час засідання Конгресу ФІФА, Інфантіно похвалив росію за проведення ЧС-2018. Також президент ФІФА вирішив не розглядати питання виключення російського футбольного союзу зі списку членів організації.

"Я хочу прокоментувати слова президента ФІФА Джанні Інфантіно, який назвав те, що зараз відбувається у нашій країні "конфліктом". Я не згоден зі словами Інфантіно. Це ніякий не конфлікт, це справжня війна і геноцид українського народу з боку росії", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, ФІФА не позбавила росію членства в організації.

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