Шевченко розкритикував ФІФА за позицію щодо росії

Андрій Шевченко прокоментував реакцію ФІФА на війну в Україні

Екснаставник збірної України Андрій Шевченко відреагував на слова президента ФІФА Джанні Інфантіно, який назвав війну в нашій державі "конфліктом".

Про це розповів сам український фахівець у коментарі Єдиному телемарафону новин.

Під час засідання Конгресу ФІФА, Інфантіно похвалив росію за проведення ЧС-2018. Також президент ФІФА вирішив не розглядати питання виключення російського футбольного союзу зі списку членів організації.

"Я хочу прокоментувати слова президента ФІФА Джанні Інфантіно, який назвав те, що зараз відбувається у нашій країні "конфліктом". Я не згоден зі словами Інфантіно. Це ніякий не конфлікт, це справжня війна і геноцид українського народу з боку росії", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, ФІФА не позбавила росію членства в організації.