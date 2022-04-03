Джерело - Чемпіон.
Чергова партія військового обмундирування від зірок українського футболу прибула до України.
"Нереальний респект моєму другові Сергію Реброву... Ми з ним домовились привезти захист для наших бійців.
А він ще підключив Андрія Шевченка та Віктора Коваленка. Не обійшлось без крові зі срібної землі - Ігор Харатін теж долучився.
Шановні футболісти - дякую вам, дякують вам і воїни Національної гвардії України та Служби безпеки України. Також дякую Сергію Притулі та його фонду за підгін тактичного взуття. Незламні захисники 1 окремої штурмової роти ДУК чекають на обновки", - зазначив Стаховський.
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