Чергова партія військового обмундирування від зірок українського футболу прибула до України.

"Нереальний респект моєму другові Сергію Реброву... Ми з ним домовились привезти захист для наших бійців.

А він ще підключив Андрія Шевченка та Віктора Коваленка. Не обійшлось без крові зі срібної землі - Ігор Харатін теж долучився.

Шановні футболісти - дякую вам, дякують вам і воїни Національної гвардії України та Служби безпеки України. Також дякую Сергію Притулі та його фонду за підгін тактичного взуття. Незламні захисники 1 окремої штурмової роти ДУК чекають на обновки", - зазначив Стаховський.