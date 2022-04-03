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Ребров організував тактичну допомогу для ЗСУ

Сьогодні 13:54 Віктор Слюсаренко 141 0
До збору долучились Шевченко, Коваленко та Харатін
Ребров організував тактичну допомогу для ЗСУ
#Сергій Ребров, #Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Чергова партія військового обмундирування від зірок українського футболу прибула до України.

"Нереальний респект моєму другові Сергію Реброву... Ми з ним домовились привезти захист для наших бійців.

А він ще підключив Андрія Шевченка та Віктора Коваленка. Не обійшлось без крові зі срібної землі - Ігор Харатін теж долучився.

Шановні футболісти - дякую вам, дякують вам і воїни Національної гвардії України та Служби безпеки України. Також дякую Сергію Притулі та його фонду за підгін тактичного взуття. Незламні захисники 1 окремої штурмової роти ДУК чекають на обновки", - зазначив Стаховський.

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