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Уболівальники Ганзи хочуть зберегти медаль чемпіона світу для Сікана

Сьогодні 21:11 190 0
Уболівальники Ганзи хочуть викупити медаль українського форварда
Уболівальники Ганзи хочуть зберегти медаль чемпіона світу для Сікана
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 2, #Ганза Росток, #Данило Сікан

Джерело - football24.ua.

Форвард Ганзи Данило Сікан вирішив допомогти ЗСУ і виставив свою медаль переможця чемпіонату світу U-20 на аукціон для World Sports For Ukraine.

Фанати німецького клубу достойно оцінили жест українця і вирішили зробити все, аби залишити медаль у Сікана. Уболівальники об'єднались і звернулись до керівництва клубу, аби мати можливість разом перевершити кінцеву пропозицію за вищезгаданий лот. Ганза вже створила спеціальний рахунок, на який може перерахувати кошти будь-який прихильник клубу.

Якщо вдасться зібрати суму, за яку можна буде придбати медаль на аукціоні, нагороду планують повернути Сікану або віддати її у музей Ганзи. Якщо ж, у кінцевому підсумку, коштів для цього не вистачить – гроші підуть на допомогу українським біженцям у Ростоку.

Нагадаємо, Вірт продав медаль переможця Кубка УЄФА заради українських військових.

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