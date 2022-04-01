Уболівальники Ганзи хочуть зберегти медаль чемпіона світу для Сікана

Уболівальники Ганзи хочуть викупити медаль українського форварда

Форвард Ганзи Данило Сікан вирішив допомогти ЗСУ і виставив свою медаль переможця чемпіонату світу U-20 на аукціон для World Sports For Ukraine.

Фанати німецького клубу достойно оцінили жест українця і вирішили зробити все, аби залишити медаль у Сікана. Уболівальники об'єднались і звернулись до керівництва клубу, аби мати можливість разом перевершити кінцеву пропозицію за вищезгаданий лот. Ганза вже створила спеціальний рахунок, на який може перерахувати кошти будь-який прихильник клубу.

Якщо вдасться зібрати суму, за яку можна буде придбати медаль на аукціоні, нагороду планують повернути Сікану або віддати її у музей Ганзи. Якщо ж, у кінцевому підсумку, коштів для цього не вистачить – гроші підуть на допомогу українським біженцям у Ростоку.

Нагадаємо, Вірт продав медаль переможця Кубка УЄФА заради українських військових.