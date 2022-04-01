20-річний українець передав свою нагороду для серії аукціонів World Sports For Ukraine,

Джерело - Чемпіон.

Форвард Ганзи Данило Сікан долучився до фінансової допомоги Україні.

Сікан передав свою золоту медаль чемпіонату світу U-20 на аукціон для World Sports For Ukraine.

Стартова ціна лоту – 7500 доларів. Торги вже розпочались та триватимуть до 6 квітня. Додамо, що свої речі на аукціоні також виставляли Андрій Ярмоленко, Віктор Коваленко, Сергій Ребров, Роберт Левандовський та інші.

Виручені гроші підуть на допомогу Нацгвардії, ЗСУ, теробороні та переселенцям.

Нагадаємо, Вірт продав медаль переможця Кубка УЄФА заради українських військових.