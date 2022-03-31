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Тодос: Яким фарсом був сьогодні конгрес ФІФА

Сьогодні 19:48 1397 0
Тодос: Яким фарсом був сьогодні конгрес ФІФА

Джерело - Чемпіон.

Позачерговий конгрес ФІФА, який 31 березня відбувся в Досі та залишив у силі членство росії, виявився фарсом.

Про це написав відомий британський журналіст українського походження Андрій Тодос.

"Яким фарсом був сьогоднішній Конгрес ФІФА:

  1. Росія залишається членом ФІФА – про подальші санкції не йдеться;
  2. Були присутніми делегати від росії;
  3. Інфантіно знову засудив ЧС RU, але сказав, що це не принесло миру в регіон;
  4. Проголосував за російську мову як офіційну мову FIFA…".

Нагадаємо, одним із питань, які розглядалися на конгресі, було виключення росії з організації. Також запроданці ФІФА не дозволили показати відеролик з бомбардуванням рашистами України, але затвердили російську мову як офіційну.

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