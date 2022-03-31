Джерело - Чемпіон.

Позачерговий конгрес ФІФА, який 31 березня відбувся в Досі та залишив у силі членство росії, виявився фарсом.

Про це написав відомий британський журналіст українського походження Андрій Тодос.

"Яким фарсом був сьогоднішній Конгрес ФІФА:

Росія залишається членом ФІФА – про подальші санкції не йдеться; Були присутніми делегати від росії; Інфантіно знову засудив ЧС RU, але сказав, що це не принесло миру в регіон; Проголосував за російську мову як офіційну мову FIFA…".

Нагадаємо, одним із питань, які розглядалися на конгресі, було виключення росії з організації. Також запроданці ФІФА не дозволили показати відеролик з бомбардуванням рашистами України, але затвердили російську мову як офіційну.