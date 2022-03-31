ФІФА зробила російську мову офіційною в організації

Джерело - fifa.com.
У Досі відбувся 72-й конгрес Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
На конгресі закріпили російську мову, як одну з офіційних мов організації.
Чинний статут передбачає використання трьох мов у документації та спілкуванні з асоціаціями-членами: англійська, іспанська та французька. Четверта мова – німецька. Вона також має статус офіційної з юридичних причин, оскільки штаб-квартира ФІФА розташована у німецькомовній Швейцарії, в Цюриху.
Нагадаємо, росія вимагає у ФІФА та УЄФА грошей на розвиток футболу.