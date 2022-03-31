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ФІФА зробила російську мову офіційною в організації

Сьогодні 15:38 406 4
ФІФА визнала російську мову однією з офіційних
ФІФА зробила російську мову офіційною в організації
#ФІФА

Джерело - fifa.com.

У Досі відбувся 72-й конгрес Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

На конгресі закріпили російську мову, як одну з офіційних мов організації.

Чинний статут передбачає використання трьох мов у документації та спілкуванні з асоціаціями-членами: англійська, іспанська та французька. Четверта мова – німецька. Вона також має статус офіційної з юридичних причин, оскільки штаб-квартира ФІФА розташована у німецькомовній Швейцарії, в Цюриху.

Нагадаємо, росія вимагає у ФІФА та УЄФА грошей на розвиток футболу.

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