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Левандовський погодився перейти у Барселону

Вчора 22:55 230 0
Левандовський влітку може змінити клуб
Левандовський погодився перейти у Барселону
#Баварія, #Барселона, #Роберт Левандовський, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Нападник Баварії Роберт Левандовський розглядав різні варіанти продовження кар'єри у найближче літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє видання Sportitalia.

Актуально: Левандовський: Поляки відчувають цю війну трохи більше, ніж інші країни

Польський нападник зробив вибір на користь Барселони. Тепер каталонцям треба домовитись із Баварією.

Форвард за 37 матчів цього сезону забивши на клубному рівні 45 голів та віддавши чотири гольові передачі.

Раніше, зірки Бундесліги записали відеозвернення для України.

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