Левандовський погодився перейти у Барселону

Левандовський влітку може змінити клуб

Нападник Баварії Роберт Левандовський розглядав різні варіанти продовження кар'єри у найближче літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє видання Sportitalia.

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Польський нападник зробив вибір на користь Барселони. Тепер каталонцям треба домовитись із Баварією.

Форвард за 37 матчів цього сезону забивши на клубному рівні 45 голів та віддавши чотири гольові передачі.

Раніше, зірки Бундесліги записали відеозвернення для України.