Зірки Бундесліги записали відеозвернення для України

Гравці німецької Бундесліги підготували спільне відеозвернення, у якому закликали усіх вболівальників підтримати Україну через повномасштабне військове вторгнення росії.

Першим звернення від гравців Бундесліги розпочав форвард Роберт Левандовські. Слова підтримки висловили й багато інших гравців та тренерів, серед яких Матс Хуммельс, Лотар Маттеус, Андрей Крамаріч, Дані Ольмо, Юрген Клінсманн.

"Війна і страждання в Україні глибоко нас стривожили. Досі шоковані від кадрів з України. Майбутнє українців хвилює всіх нас, саме тому ми пожертвували кошти. Наші думки з невинними людьми. Ситуація в Україні катастрофічна для людей. Саме тому Німецький футбольний союз розпочав збір коштів. Війна в Україні стосується кожного. Допомагай, де можеш. Кожен може допомогти. В будь-який зручний спосіб.

Допоможемо разом. Ненависть і війна – не вихід. Футбол підтримує мир і діалог. Людям в Україні треба допомога зараз. Україно, ти зараз у наших думках та серцях. Їм потрібна наша допомога, саме тому ми пожертвували кошти. Приєднуйтесь. Разом за Україну. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує", - йдеться у зверненні.