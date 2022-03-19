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Зірки Бундесліги записали відеозвернення для України

Сьогодні 11:44 177 0
Роберт Левандовські та решта інших гравців закликали допомогти Україні в умовах вторгнення росії
Зірки Бундесліги записали відеозвернення для України
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Гравці німецької Бундесліги підготували спільне відеозвернення, у якому закликали усіх вболівальників підтримати Україну через повномасштабне військове вторгнення росії.

Першим звернення від гравців Бундесліги розпочав форвард Роберт Левандовські. Слова підтримки висловили й багато інших гравців та тренерів, серед яких Матс Хуммельс, Лотар Маттеус, Андрей Крамаріч, Дані Ольмо, Юрген Клінсманн.

"Війна і страждання в Україні глибоко нас стривожили. Досі шоковані від кадрів з України. Майбутнє українців хвилює всіх нас, саме тому ми пожертвували кошти. Наші думки з невинними людьми. Ситуація в Україні катастрофічна для людей. Саме тому Німецький футбольний союз розпочав збір коштів. Війна в Україні стосується кожного. Допомагай, де можеш. Кожен може допомогти. В будь-який зручний спосіб.

Допоможемо разом. Ненависть і війна – не вихід. Футбол підтримує мир і діалог. Людям в Україні треба допомога зараз. Україно, ти зараз у наших думках та серцях. Їм потрібна наша допомога, саме тому ми пожертвували кошти. Приєднуйтесь. Разом за Україну. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує", - йдеться у зверненні.

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Публикация от Bundesliga (@bundesliga)

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