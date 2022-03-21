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Левандовський: Поляки відчувають цю війну трохи більше, ніж інші країни

Сьогодні 17:26 198 0
Левандовський прокоментував російську-українську війну
Левандовський: Поляки відчувають цю війну трохи більше, ніж інші країни
Фото - gettyimages
#Баварія, #Роберт Левандовський

Джерело - przegladsportowy.pl.

Нападник збірної Польщі та Баварії Роберт Левандовський продовжує підтримувати Україну на тлі війни з росією.

Про це розповів сам футболіст.

"Перші дні повністю відірвали від реальності. Ніхто не хотів, щоб таке сталося. Це дуже складна ситуація, яка, сподіваюся, скоро закінчиться. Звісно, це тільки мрія, але потрібно вірити.

Ми бачимо, як поляки допомагають українцям, віддають їм свої серця. Великі слова вдячності всім, хто долучається до таких дій. Багато людей з усього світу підходили до мене і захоплювалися прихильністю поляків. Це добре. Зараз будь-яка допомога є важливою.

Ніхто зі збірної Польщі не уявляв, що ми зіграємо з росією. Важко просто так забути все, що відбувається. Рішення не грати з ними ухвалено одноголосно всіма футболістами збірної. Це був свідомий вибір. Іншого виходу наша команда не бачила. Ми, поляки, відчуваємо цю війну трохи більше, ніж інші країни", – розповів Левандовський.

Раніше, зірки Бундесліги записали відеозвернення для України.

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