Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 22:54 34509
Костевич здобула золото ЧЄ у стрільбі з пневматичного пістолета
Сьогодні 08:40 229
Де Дзербі розірвав контракт з Шахтарем - джерело
Вчора 21:27 835
Українська пара вийшла у фінал чемпіонату світу з фігурного катання
Вчора 21:17 1256
Бейл назвав умову завершення кар'єри
Вчора 20:44 527
Ребров: В Україні вбивають дітей, а росіяни говорять про якусь кока-колу
Вчора 19:57 594
Усик пояснив важливість бою з Джошуа для України
Вчора 19:46 661
Суркіс поставив крапку в історії з вивезенням 17 млн доларів
Вчора 18:55 7532
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони
Вчора 17:02 21903
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять"
Вчора 17:00 14674
Прямі трансляції

Челсі через санкції не зміг підписати американського голкіпера

Сьогодні 10:17 201 0
Переговори були перервані
Челсі через санкції не зміг підписати американського голкіпера
#MLS, #Челсі, #Чикаго, #MLS

Джерело - Чемпіон.

Челсі хотів придбати по закінченні сезону голкіпера Чикаго Файр Габріеля Слоніну.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Переговори "синіх" про трансфер 17-річного гравця молодіжної збірної США з польським корінням були на просунутій стадії, але у результаті перервалися через санкції.

  АктуальноУряд Великої Британії послабив санкції щодо Челсі

Челсі планував купити Слоніну за 6-7 млн євро і віддати його назад в оренду до 2023 року.

Контракт воротаря з Чикаго розрахований до 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Азар пропустить матчі з Челсі у Лізі чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 14674
Як Володимир Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Володимир Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 12177
По Джидді завдали ракетного удару під час практики Формули-1 По Джидді завдали ракетного удару під час практики Формули-1 2650
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 34509
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони 21903
Суркіс поставив крапку в історії з вивезенням 17 млн доларів Суркіс поставив крапку в історії з вивезенням 17 млн доларів 7532
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29228
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 41729
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2735 2
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21515 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 19889
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 19439 1