Челсі через санкції не зміг підписати американського голкіпера

Переговори були перервані

Джерело - Чемпіон.

Челсі хотів придбати по закінченні сезону голкіпера Чикаго Файр Габріеля Слоніну.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Переговори "синіх" про трансфер 17-річного гравця молодіжної збірної США з польським корінням були на просунутій стадії, але у результаті перервалися через санкції.

Актуально: Уряд Великої Британії послабив санкції щодо Челсі

Челсі планував купити Слоніну за 6-7 млн євро і віддати його назад в оренду до 2023 року.

Контракт воротаря з Чикаго розрахований до 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Азар пропустить матчі з Челсі у Лізі чемпіонів.