Азар пропустить матчі з Челсі у Лізі чемпіонів

Джерело - football24.ua.
Вінгер Реала Еден Азар змушений робити операцію з видалення пластини остеосинтезу на правій малогомілковій кістці.
Про це повідомляє AS.
Азар понад місяць безнадійно просидів на лаві запасних Реала, а тепер загримів до лазарету на 4-5 тижнів. Це означає, що вінгер пропустить обидва матчі проти Челсі в рамках 1/4 фіналу ЛЧ (6 і 14 квітня).
Нагадаємо, саме лондонці влітку 2019-го продали Реалу зірку-катастрофу за 115 млн євро.
У цьому сезоні Азар відіграв лише 877 хвилин, забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, два клуби АПЛ претендують на Азара.