Азар пропустить матчі з Челсі у Лізі чемпіонів

Еден Азар пропустить матчі через травму

Вінгер Реала Еден Азар змушений робити операцію з видалення пластини остеосинтезу на правій малогомілковій кістці.

Про це повідомляє AS.

Азар понад місяць безнадійно просидів на лаві запасних Реала, а тепер загримів до лазарету на 4-5 тижнів. Це означає, що вінгер пропустить обидва матчі проти Челсі в рамках 1/4 фіналу ЛЧ (6 і 14 квітня).

Нагадаємо, саме лондонці влітку 2019-го продали Реалу зірку-катастрофу за 115 млн євро.

У цьому сезоні Азар відіграв лише 877 хвилин, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, два клуби АПЛ претендують на Азара.