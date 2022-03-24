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Уряд Великої Британії послабив санкції щодо Челсі

Сьогодні 18:37 302 0
Челсі зможе продавати квитки
Уряд Великої Британії послабив санкції щодо Челсі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі

Джерело - suspilne.media.

Уряд Великобританії ухвалив зміні щодо спеціальної ліцензії Челсі.

Про це повідомляє BBC.

Наразі клуб перебуває під впливом санкцій, під які потрапив його власник російський бізнесмен Роман Абрамовіч. Зокрема, через обмеження лондонська команда не могла продавати квитки на свої матчі, проводити трансфери та продовжувати роботу клубних магазинів. Також санкції не дозволяли Абрамовічу продати клуб.

Але британський парламент прийняв рішення оновити ліцензію, а саме - пункт про продаж квитків. Тепер усі кошти, зароблені від торгівлі будуть йти напряму до Англійської Прем'єр-ліги, а не на рахунки клубу. Таким чином лондонці знову зможуть продавати квитки на всі ігри як чоловічої, так і жіночої команд.

Однак придбати квитки на матчі АПЛ і Кубка Англії зможуть лише власники абонементів або ті вболівальники, які вже купували тікети до введення санкцій. Щодо жіночої ліги таких обмежень немає, адже організатори побоюються порожніх трибун.

Челсі також наполягає на тому, аби будь-які доходи клубу від продажу квитків використовувались АПЛ для фінансової допомоги тим, хто став "жертвою війни в Україні". В АПЛ зазначили, що наразі ведуть перемовини з відповідними благодійнами фондами і узгодять їх із Челсі.

Нагадаємо, Абрамовича відсторонили від управління Челсі.

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