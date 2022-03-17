Російський журналіст: У тому, що Тимощук буде мовчати - не сумнівався

Джерело - Чемпіон.

Відомого російського журналіста Алєксєя Павлюченка не здивувало мовчання анатолія тимощука з приводу війни росії проти України.

У цьому журналіст зізнався в ексклюзивному інтерв'ю нашому сайту.

"Близько з Тимощуком не спілкувався. Так, кілька разів брав у нього ексклюзивні інтерв'ю. Але щоб зрозуміти нутро людини цього недостатньо. До того ж, Тимощук до 2017 року, відкритий для всього світу, і після його останнього повернення до Зеніту – дві різні особи. Якось ми поверталися з Києва до СПб після матчу збірної України одним рейсом Мені запам'яталося, як Тимощука обожнювали українські вболівальники… Рішення УАФ – це виключно позиція українців. У цій ситуації вони прийняли таке рішення, коментувати його я не маю морального права. Те, що Тимощук мовчатиме, я не сумнівався...", - сказав Павлюченко

Раніше журналіст заявив, що, як і кожен росіянин, також винен у війні проти України.

Повне інтерв'ю з Павлюченком читайте на нашому сайті найближчим часом.