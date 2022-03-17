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Російський журналіст: За події в Україні я також несу відповідальність

Сьогодні 15:46 400 0
Відомий російський журналіст - про війну в Україні
Російський журналіст: За події в Україні я також несу відповідальність
#Олексій Андронов

Джерело - Чемпіон.

Відомого російського журналіста Алєксєя Павлюченка ще до варварського вторгнення росії в України не покидали тривожні відчуття.

Про це журналіст розповів в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Думки були погані, тривожні, вже довгий час… Я припускав, що подібне може статися. Проте, перші кілька годин перебував у повній прострації. Від власної безпорадності, насамперед. Потім почав спілкуватися з українськими друзями та колегами, дружина – зі своїми родичами.

Якою б не була моя особиста позиція, але я також несу провину за те, що трапилося. І вже не раз, і приватно, і в соцмережах, якими не дуже користуюся, вибачався у всіх українців, але розумію, що таке вже ніколи неможливо", - заявив Павлюченко.

Нагадаємо, росія почала війну проти України 24 лютого 2022 року.

Повне інтерв'ю з Павлюченком читайте на нашому сайті найближчим часом.

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