Відомого російського журналіста Алєксєя Павлюченка ще до варварського вторгнення росії в України не покидали тривожні відчуття.

Про це журналіст розповів в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Думки були погані, тривожні, вже довгий час… Я припускав, що подібне може статися. Проте, перші кілька годин перебував у повній прострації. Від власної безпорадності, насамперед. Потім почав спілкуватися з українськими друзями та колегами, дружина – зі своїми родичами.

Якою б не була моя особиста позиція, але я також несу провину за те, що трапилося. І вже не раз, і приватно, і в соцмережах, якими не дуже користуюся, вибачався у всіх українців, але розумію, що таке вже ніколи неможливо", - заявив Павлюченко.